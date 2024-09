Trevisani sul Milan: "Continuando a giocare con quattro punte farà fatica. Il Lecce è stato superiore fino al gol di Morata..."

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing, ha commentato così il momento del Milan di Fonseca: "Io non so il derby è stata la svolta del Milan e se da qui in avanti andrà bene, ma io resto dell'opinione che Fonseca in un top club come il Milan può faticare a gestire una squadra così. La situazione può ovviamente migliorare, ma il Milan parte da un secondo posto e si è rinforzato, quindi andare sotto il secondo posto vorrebbe dire non aver migliorato.

Secondo me continuando a giocare in questo modo, con il Lecce che per 38 minuti è stato superiore ai rossoneri, cioè fino al fallo su Leao da cui poi è nato il bel gol di Morata, quindi con quattro punte e con il solo Fofana in mezzo al campo a coprire i buchi, per me farà fatica, soprattutto martedì contro il Bayer Leverkusen".