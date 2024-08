Trevisani sul Milan: "Nessuna preoccazione dopo il Torino, ma Fonseca non riproponga più la formazione di sabato"

In un video pubblicato da sportmediaset.it, Riccardo Trevisani ha commentato così il pari del Milan contro il Torino: "La rosa del Milan è interessante. Sabato dalla panchina sono entrati Reijnders, Morata, Theo Hernandez, Musah e Okafor. E' una squadra che può contare su una rosa profonda, quindi non c'è da preoccuparsi particolarmente dopo il pareggio contro il Torino a patto che Fonseca non riproponga ancora la formazione iniziale di sabato.

Saelemaekers è un esterno d'attacco che ha fatto il terzino, Loftus-Cheek gioca molto più avanzato e invece ha fatto il mediano. In più c'erano in campo quattro veri oltre a Loftus-Cheek e Saelemaekers terzino. Ci vuole equilibrio. Il talento non manca, lavori in corso, è solo il 19 agosto".