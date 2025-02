Trevisani sull'operazione Gimenez: "Un 9 come Santi, giovane e forte, il Milan non lo prende da Sheva"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul neo acquisto del Diavolo Santiago Gimenez:

"Quello che dico io, è che un giocatore come Gimenez, nel senso, giovane, forte, nove vero, il Milan non lo prende da Shevchenko. Che non era manco un nove vero, però era un attaccante straordinario e futuribile. Luiz Adriano? Fernando Torres? Io ti dico che è un acquisto nuovo per il Milan proprio come mood. Cioé anche Higuain, tutti vecchi. Cioè non ha mai preso. L'ultimo forse è stato Pato, che non era però proprio un 9, era più un Shevchenko che Gimenez. Cioè il 9 così forte, nel pieno della carriera, forse l'ultimo è stato Pippo Inzaghi al Milan, di queste possibilità.

Poi magari sbaglio io, molti mi stanno scrivendo su Instragram, "Manca di tecnica", "Non vede la porta come vedi tu". Io dico che se nel 2035 staremo qua a commentare Fontana di Trevi e lui non sarà mai andato via dal Milan, lui avrà 200 gol in maglia rossonera".