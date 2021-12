Trevisani: "Tomori per il Milan fa tutta la differenza di questo mondo"

Riccardo Trevisani, durante la trasmissione ‘Pressing’ in onda sulle reti Mediaset, ha parlato di FIkayo Tomori dicendo: “Il Milan ha vinto contro il Genoa senza subire gol perché c’era Tomori. Quando c’è lui, il Milan non prende gol…quando manca ne prende 7 in due partite. Tomori fa la tutta la differenza del mondo per il Milan, come fra giorno e notte. I rossoneri con Tomori in difesa sono una squadra, senza Tomori ne sono un’altra”.