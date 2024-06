Trezeguet: "Mihajlovic e Couto i difensori più ruvidi, ricordo anche Maldini, un idolo"

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus e della Nazionale Francese è stato ospite alla Milano Football Week 2024, talk show organizzato da Gazzetta Dello Sport. L'ex bianconero ha parlato dei difensori più forti e "ruvidi" Affrontati in carriera: da Mihajlovic fino a Thuram, passando poi per Maldini. Ecco le sue dichiarazioni:

"C'erano tanti difensori sportivamente cattivi, Mihajlovic e Couto ma ricordo anche Paolo Maldini, un idolo. C'erano tante squadre forti, oltre a Juve, Milan e Inter era difficile giocare in qualsiasi stadio. Io ho giocato in una generazione dove c'erano anche Cannavaro e Materazzi, non è stato facile".