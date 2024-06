Trio con Abbiati e Gattuso, Brocchi: "Appena ci rivediamo ci brillano gli occhi"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Brocchi sul trio formato con Christian Abbiati e Rino Gattuso: "Siamo delle persone vere e ci siamo trovati. Poi Abbia è in un modo, Rino in un altro e io in un altro ancora. Ognuno di noi tre è diverso. Appena ci rivediamo ci brillano gli occhi, a volte gli occhi parlano e non serve dire altro. La cosa bella che dico sempre di tutto il nostro Milan è che la vita ti porta a non poterti frequentare ma se ci dovessimo trovare tutti noi in questa stanza, cominceremo a parlare, ridere e scherzare come se ci fossimo visti ieri a Milanello”