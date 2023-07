Trofeo Silvio Berlusconi, l'U-Power Stadium sarà tutto esaurito per l'amichevole Monza-Milan

Martedì 8 agosto, Monza e Milan si affronteranno in amichevole per la prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi", in ricordo dell'ex proprietario delle due squadre recentemente scomparso. Per questo match, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'U-Power Stadium sarà tutto esaurito: gli spettatori saranno 16.917.