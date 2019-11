Tucu Correa, Kakà come idolo: "Il mio riferimento è sempre stato lui"

Il Tucu Correa, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel del proprio idolo da ragazzino: "Il mio riferimento è sempre stato Kakà, che partiva da dietro segnando tanti gol. Mi piace giocare più vicino alla porta per essere più decisivo possibile. Lavoro per diventare un leader in campo, fin da piccolo mi piaceva prendermi responsabilità nei momenti difficili per aiutare i compagni e la squadra."