Tudor: "Milan meglio preparato? No, più forte. Gap evidente tra noi e loro"

L'allenatore del Marsiglia Igor Tudor, l'anno scorso sulla panchina del Verona, ha parlato così nella conferenza stampa post partita dell'amichevole persa contro il Milan per 0-2: “Abbiamo affrontato una squadra di primo livello, che l’anno scorso è stata davanti a Inter e Juventus. C’era un gap evidente che non siamo riusciti a colmare soprattutto nel primo tempo. In questo momento non era una squadra che potevamo affrontare. Milan meglio preparata? E’ più forte. Oggi non siamo al livello del Milan, c’è un gap tra noi e loro”.