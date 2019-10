Turchia, il Milan non commenta il gesto di Calhanoglu

Come la Roma su Cengiz Under e la Juventus su Merih Demiral, arriva il "no comment del Milan sulla condotta di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista rossonero ha postato una storia tramite Instagram con il saluto militare, di fatto un sostegno attivo al governo Erdogan. Da parte dei rossoneri nessuna presa di posizione a riguardo. L'unico club a livello internazionale ad aver rilasciato un comunicato è stato il St Pauli in Germania.