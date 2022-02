Turchia, Montella e Balotelli volano: al momento l'Adana Demirspor è terzo in classifica

Due ex Milan stanno facendo molto bene nel campionato turco quest’anno. Si tratta di mister Vincenzo Montella e di Mario Balotelli. Infatti, l’Adana Demirspor, con la vittoria per 1-3 di ieri in casa del Rizespor, si è portato momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 40 punti, agganciando la zona Conference League. Nel match di ieri Balotelli ha segnato una doppietta, portandosi a quota 10 reti in campionato, a sole due lunghezze dall’attuale capocannoniere, Aleksandar Pesic del Karagumruk.