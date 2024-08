Tutta la carica di un leader! Morata: "Siamo il Milan: serve un cambio di mentalità!"

Alvaro Morata ha fatto subito capire le sue intenzioni. Ha voglia di Milan e ha fame di vincere. E' entrato col piede giusto in campo contro il Torino e ha trovato la rete del 2-1. "Non è l'esordio bellissimo perché abbiamo pareggiato. Ma abbiamo dato un messaggio, una squadra che era praticamente morta l'ha ripresa e se durava cinque minuti in più avremmo vinto. Serve un cambio di mentalità.

Ogni partita di Serie A sarà dura, ogni gara di Champions sarà dura, la Coppa Italia sarà dura. Siamo il Milan e dobbiamo pedalare. È bellissimo giocare a San Siro con questa maglia, speravo di poter vincere. Non posso promettere gol o titoli, ma che darò tutto per la maglia sì", ha detto a Sky.