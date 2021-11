Tutte le statistiche di Milan-Inter: confronto numero 240

Milan vs Inter del 07.11.2021 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Si avvicina la sfida n.240 tra Milan ed Inter in tutte le competizioni, la n.179 in Serie A e la n.90 in casa rossonera. Finora il bilancio delle 89 sfide giocate porta l'Inter in vantaggio con 35 vittorie contro i 29 successi rossoneri, 25 i pareggi. Complessivamente, una vittoria domenica porterebbe in parità il bilancio, visto che l'Inter comanda 86-85, con 68 pareggi.

E' la terza volta che si giocherà la stracittadina di Milano il 7 novembre: nel 1954-55 Milan vs Inter finì 1-1 con reti di Brighenti per l'Inter e Schiaffino per il Milan (fu l'unico pareggio nella striscia di 9 vittorie e un pareggio di quella stagione, record di miglior partenza battuto proprio domenica scorsa contro la Roma); nel 1993 ci fu un Inter vs Milan vinto dalla squadra di Capello per 2-1 (Panucci e Papin, Bergkamp su rigore per l'Inter). In entrambe le stagioni il Milan vinse lo scudetto.

Ma il 7 novembre è entrato nella storia del Milan come una data negativa per un precedente molto più scottante: nel 1982, quando il Milan era impegnato per la seconda volta nella sua storia in Serie B, venne a San Siro la Cavese: fu una delle sconfitte più emblematiche di sempre, e molti la indicano come il punto più basso della storia del Milan. La squadra di Castagner andò in gol per prima con Joe Jordan nel primo tempo, ma il risultato fu ribaltato dalle reti di Costante Tivelli tre minuti dopo, e nella ripresa da Bartolomeo Di Michele.

Il primo derby in partite ufficiali della storia si giocò il 10/01/1909, e il Milan si impose 3-2 grazie alle reti di Attilio Treré, Pietro Lana e Max Laich.

La vittoria con maggior scarto nella storia per il Milan risale invece alla Coppa Mauro del 1918, un torneo bellico ufficialmente riconosciuto negli anni della Prima Guerra Mondiale: finì 8-1 con una cinquina firmata Aldo Cevenini. Nei soli incontri di Serie A, invece, il Milan non ha mai vinto derby casalinghi con più di 3 gol di scarto: fu sempre 3-0 ed avvenne in 5 occasioni, l'ultima delle quali nel 2015-16 (gol di Alex, Bacca e Niang).

La sconfitta più pesante della storia dei derby interni risale al secondo derby di sempre, il 06/02/1910, in cui i nerazzurri ebbero la meglio per 5-0. In Serie A invece si arriva al 1973-74, quando l'Inter si impose per 5-1 sui rossoneri allora allenati da Cesare Maldini. Cesare ebbe modo, 27 anni dopo, di prendersi una bella rivincita l’11/05/2001, infliggendo un 6-0 in trasferta, ma questa è un'altra storia.

Per ben tre volte il Milan riuscì a ribaltare una partita partendo da un parziale di primo tempo negativo: il 12/01/1919 il Milan ribaltò un 1-3 vincendo 4-3. Gli altri due precedenti sono molto più recenti: il 21/02/2004 il Milan, sotto per 2-0 a fine primo tempo, seppe ribaltare con le reti di Tomasson, Kakà e Seedorf. Il 06/08/2011 invece, in Supercoppa Italiana, Ibrahimovic e Boateng ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder e il Milan di Allegri conquistò il titolo.

In due occasioni fu invece l'Inter a ribaltare il risultato, sempre partendo da un fine primo tempo di 1-0 per il Milan: il 09/04/1933 l'Ambrosiana-Inter vinse 3-1, mentre nella Coppa Italia 1994-95 finì 2-1 (per il Milan segnò Lentini, per l'Inter Orlandini e Bergomi).

Cinque le espulsioni a giocatori del Milan contro otto di quelli dell'Inter nei derby casalinghi. L'ultima espulsione contro i rossoneri risale al 2011, quando Antonio Cassano in 2 minuti rimedìò un giallo per essersi tolto la maglia dopo aver siglato il 3-0 su rigore, e subito dopo fece un fallo nella trequarti avversaria.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

14 giocatori esordirono in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter); tra di loro, citiamo Tito Cucchiaroni (21/10/1956), Walter Vecchi (18/02/1968), Klaas Jan Huntelaar (29/08/2009) e Theo Hernandez (21/09/2019).

Chiusero la loro esperienza in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter) 11 giocatori, tra cui Johann Madler ed Andrea Meschia (10/01/1909), Giorgio Braglia (03/07/1977), Johann Vogel (14/04/2006), Fernando Torres (23/11/2014).

Segnarono il loro primo gol rossonero in casa contro l'Inter 15 giocatori: Max Laich e Pietro Lana (10/01/1909), Paolo Silvestri (02/12/1934), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Riccardo Carapellese (20/10/1946), Mario David (25/01/1961), Romano Fogli (03/11/1968), Giorgio Biasiolo (08/11/1970), Giuseppe Sabadini (07/06/1972), Paolo Rossi (01/12/1985), Alessandro Costacurta (18/03/1990), Steinar Nilsen (08/01/1998), Jaap Stam (06/04/2005), Ronaldinho (28/09/2008), Tiemoué Bakayoko (17/03/2019).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero ai nerazzurri in casa 15 giocatori: Max Laich (10/01/1909), Armando Marini (03/03/1918), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Amedeo Degli Esposti (25/01/1942), Walter Del Medico (19/03/1944), Enrico Candiani (19/03/1950), Tito Cucchiaroni (15/06/1958), Pierino Prati (19/11/1972), Silvano Villa (07/12/1975), Giorgio Braglia (03/07/1977), Roberto Scarnecchia (26/06/1985), Dejan Savicevic e Steinar Nilsen (08/01/1998), Tiemoué Bakayoko e Mateo Musacchio (17/03/2019).

Aldo Cevenini fu l'unico a segnare 5 gol in una partita all'Inter; José Altafini nel 5-3 del 12/11/1961 segnò una quaterna. Nessuna tripletta, e 9 invece le doppiette, tre di queste negli ultimi 20 anni, a firma Shevchenko, Pato e Suso.

Quinto derby per Pioli alla guida del Milan, solo una volta finora "in casa": finì 0-3 con doppietta di Martinez e rete di Lukaku. Sarà la quinta sfida a Simone Inzaghi per Pioli allenatore rossonero: nei 4 precedenti (con l'avversario alla guida della Lazio) bilancio in parità: 2 vittorie e 2 sconfitte.

Per il terzo anno consecutivo, il derby della Madonnina con il Milan ospitante viene affidato all’arbitro Daniele Doveri. Sono finora due i precedenti del direttore di gara nella stracittadina milanese, purtroppo entrambi negativi per i rossoneri (Milan vs Inter 0-2 del 21/09/2019 e Milan vs Inter 0-3 del 21/02/2021). Complessivamente, Doveri ha arbitrato finora il Milan 22 volte, e il bilancio è di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

(di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)