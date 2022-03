"Tutti i colori dello sport": Laura Giuliani ha incontrato 150 studenti del Liceo Cardano di Milano

Fonte: acmilan.com

Proseguono gli incontri di "Tutti i colori dello sport", programma ideato da AC Milan in collaborazione con Banco BPM per esprimere attraverso iniziative concrete l'impegno del Club, sintetizzato attraverso la pubblicazione del Manifesto RespAct per la promozione di equità sociale, uguaglianza e inclusività.

Lunedì 28 febbraio, il portiere della Prima Squadra Femminile Laura Giuliani ha incontrato 150 studenti del Liceo Cardano di Milano per rafforzare attraverso la propria testimonianza il percorso di sensibilizzazione ai temi di tolleranza e inclusività già intrapreso dalle scuole secondarie della Lombardia.

"In spogliatoio ci sono sempre ragazze che arrivano dai paesi più disparati - ha dichiarato la numero 1 rossonera, alla seconda partecipazione stagionale a questa iniziativa - ed essere una squadra sta proprio nell'entrare in contatto con la cultura dell'altra, dando vita a uno scambio di valori, cultura, prospettive. Ognuno di noi è diverso: quando capiamo che non esiste essere giusti o essere sbagliati, la discriminazione finisce".

Nell'ambito della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa, AC Milan contribuisce a dotare le giovani generazioni della conoscenza e della consapevolezza necessarie a riconoscere i temi rilevanti e gli strumenti adatti ad affrontarli, promuovendo inclusività e tolleranza attraverso campagne che agiscano in modo concreto per favorire una trasformazione culturale.