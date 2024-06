Tutti i record di Carlo Ancelotti

Dopo aver battuto 2-0 in finale il Borussia Dortmund, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha conquistato la sua 15^ Champions League. Questi tutti i record dell'ex tecnico del Milan:

- Allenatore ad avere vinto più UEFA Champions League (5).

- Allenatore ad avere vinto più partite in UEFA Champions League (121).

- Allenatore con più presenze in UEFA Champions League (204).

- È uno dei 6 allenatori, insieme a Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, José Mourinho, Jupp Heynckes e Pep Guardiola, ad aver vinto la UEFA Champions League con due squadre diverse, ma l'unico ad averla vinta due volte con entrambe le squadre.

- Con 13 titoli è il secondo allenatore più vincente della storia del Real Madrid, dietro a Miguel Muñoz (14).

- È uno dei 7 allenatori, insieme a Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola e Zinédine Zidane, ad aver vinto la UEFA Champions League sia da calciatore che da allenatore.

- Allenatore ad avere vinto più volte la Supercoppa UEFA (4).

- Allenatore ad avere vinto più competizioni UEFA per club (10).