Tutti pazzi per Fabregas, anche il Bayer Leverkusen. Incontro a Como con emissari tedeschi

La salvezza raggiunta in anticipo, con 4 partite e 360 minuti di anticipo rispetto alla fine del campionato, è soltanto la punta dell'iceberg (e che iceberg…) di una stagione in cui Cesc Fabregas ha fatto vedere molto di più dei punti conquistati sul campo col Como. Una mentalità e idea di calcio sicuramente diversa, derivante anche e soprattutto dagli anni da calciatore, lui campione abituato a giocare in mezzo ai campioni.

Ad ogni modo, per quanto fatto vedere quest'anno, ma anche per quello che - presumibilmente - potrà far vedere anche nella sua futura carriera da allenatore, è inevitabile il susseguirsi delle voci che lo vedono accostato ad alcune delle più grandi panchine europee. In Italia, ma non solo. Milan, Roma, Lipsia, ma non solo. Almeno secondo quanto riporta il quotidiano La Provincia, che svela un retroscena proprio sull'allenatore del Como.

Fabregas sarebbe infatti stato contattato dal Bayer Leverkusen: gli emissari della società tedesca - si legge - hanno incontrato il tecnico in un hotel cittadino, due ore di colloquio per conoscersi e presentare le rispettive posizioni. Il Bayer resterà orfano del suo allenatore Xabi Alonso, pronto per andare a sostituire Ancelotti al Real Madrid, ed è normale pensare come il club tedesco voglia continuare sulla strada di un tecnico iberico della stessa scuola.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ospite di Radio Anch'io Sport soltanto pochi giorni fa ha parlato così del presente e del futuro di Fabregas: "Fabregas è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, ne mancano altri tre. Stiamo programmando il futuro: questo non esclude niente ma mi fa sicuramente ben sperare".