Tutti pazzi per Okafor: piace a Milan, Inter e Juventus

Tra gli ultimi nomi accostati al Milan figura quello di Noah Okafor, attaccante del Basilea classe 2000. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, sulla talentuosa punta che gioca in svizzera è vigile l'interesse di grandi società come per l'appunto Milan ma anche Inter, Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund. Okafor è un centravanti dotato di grande rapidità, di ottime qualità fisiche e tecniche e in questa stagione, in 24 presenze totali tra campionato e coppe, è andato in gol 3 volte di cui 2 in Europa League in sole 4 presenze.