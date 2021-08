Tutti vogliono Vlahovic: pronta offerta monstre del Manchester City per il serbo

L'inserimento del Manchester City può cambiare le carte in tavola circa il futuro di Dusan Vlahovic: con l'Atletico Madrid che ritarda anche a causa degli 8 milioni richiesti dai procuratori per chiudere l'affare e il Tottenham che si tiene stretto Kane, ecco che il City ha deciso di inserirsi spingendosi fino a una proposta che tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili arriverebbe a 80 milioni di euro, rivela FirenzeViola.it. Avendo riscontrato tante difficoltà nell'arrivare a Kane, il City si è buttato sul serbo, ritenuto un candidato molto interessante per il presente e soprattutto per il futuro.