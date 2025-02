Tutto quello che può andar male, va male: Milan sotto di un gol all'intervallo

Fine primo tempo, Torino-Milan 1-0. Nel primo tempo dell'Olimpico Grane Torino tutto quello che può andar male, va male per il Milan. I rossoneri, come spesso accaduto nella stagione, si auto-sabotano finendo in svantaggio già dopo 5 minuti nella maniera più clamorosa di tutte. Su un lancio innocuo granata, Maignan esce per rinviare di piede ma colpisce un incolpevole Thiaw al limite dell'area con il pallone che carambola lentamente nella porta sguarnita. Ennesima immagine grottesca di una stagione da incubo per il diavolo.

I rossoneri con calma riescono a mettersi nella metà campo avversaria ma senza creare occasioni significative: la prima vera arriva con una gran palla di Felix per Gimenez che di destro trova una grande risposta di Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino si ripete al 32° minuto quando para un rigore a Christian Pulisic. Episodio che mette la pietra tombale sui primi 45 minuti rossoneri: la squadra va nel pallone e concede due grandi occasioni ai padroni di casa neutralizzate da Maignan. Serve come sempre un giro di vite, o forse un miracolo vista la situazione.