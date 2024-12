"Tutto regolare, non c'è nulla!". Ecco cosa si son detti in sala VAR sul gol di De Ketelaere

vedi letture

Dino Tommasi, componente della commissione CAN, è presente questa sera negli studi di DAZN per la trasmissione Open VAR. Così s'è espresso sul gol convalidato a De Ketelaere in occasione di Atalanta-Milan: "Ottima prestazione di La Penna, su quell'episodio decide La Penna in campo per un motivo molto semplice: CDK ruba il tempo a Theo e lo fa in maniera non fallosa. Poi è chiaro che c'è un leggero appoggio, ma non ha tolto il tempo all'avversario con una spinta e la disamina del VAR è stata ottima. Avalla questa scelta calcistica. In Europa in ambito calcistico non se ne sarebbe nemmeno parlato. Ma ripeto: è assolutamente regolare".

Questo il virgolettato della Sala VAR quando è stato ricontrollato il gol: "E' tutto regolare, non è assolutamente niente. Salta prima, salta assolutamente in anticipo. Check completato, gol regolare".

Fonseca venerdì sera ha duramente attaccato l'arbitro con queste parole: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".