Il Milan punta con decisione su Rafael Leao, al quale viene chiesto maggiore carattere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici di via Aldo Rossi tengono in grande considerazione il centravanti portoghese e sperano che possa diventare un protagonista della squadra. Rafa compirà 21 anni ad agosto e l’auspicio è che la prossima stagione voli come ha fatto Theo Hernandez in questa.