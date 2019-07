Tuttofare Praet: il Milan non molla il centrocampista belga

Il Milan non molla Denis Praet. Il centrocampista della Sampdoria è stato ad un passo dal finire alla Fiorentina in uno scambio alla pari con Benassi, ma la trattativa è fallita. Il giocatore interessa ancora al Milan, sopratutto a Marco Giampaolo, l’allenatore che lo ha lanciato definitivamente in Serie A. Il belga è un vero e proprio tuttofare, in grado di gestire bene la fase difensiva ma anche quella offensiva, ha infatti chiuso la stagione 18-19 con 2 gol e 3 assist. Ecco perché interessa al nuovo Milan, che deve decidere se affondare o meno il colpo.