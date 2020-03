Secondo Tuttosport, Boban e Maldini potrebbero non essere sostituiti. Rangnick, infatti, oltre a guidare la squadra avrebbe anche voce nella gestione dell’area tecnica, lasciando poi le trattative in mano a Gazidis e Almstadt. Per il tedesco, dunque, si prospetta un ruolo da manager (allenatore e direttore sportivo). È difficile che ci sia spazio per un profilo come Ariedo Braida, il quale è stato contattato nei giorni scorsi.