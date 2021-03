Tuttosport: "Caldara-Conti, l'ora decisiva". Il Milan punta alla loro cessione per avere un ulteriore tesoretto per il mercato

"Caldara-Conti, l'ora decisiva": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan punta alla cessione a titolo definitivo di entrambi così da avere un ulteriore tesoretto da spendere nel prossimo mercato estivo. Da capire però se questo potrà effettivamente verificarsi: Caldara è in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, ma sta giocando pochissimo in questa stagione e quindi appare complicato il suo riscatto da parte del club bergamasco per 18 milioni di euro. Per quanto riguarda Conti, invece, il riscatto diventa obbligatorio in caso di salvezza del Parma (in quel caso i rossoneri incasserebbero 8 milioni di euro).