"Chalanoglu c'è, per il contratto e per Rangnick". Questo il titolo a pagina 25 che Tuttosport dedica ai rossoneri e al loro centrocampista turco: "Il prossimo tecnico del Milan lo voleva già tre anni fa al Lipsia. Il turco è pronto per rinnovare". Il giocatore è in scadenza nel 2021 e nelle sua ambizioni ci sarebbe il voler giocare la Champions.