Tuttosport - Calhanoglu tiene sulle spine il Milan

"Amo il Milan, sono venuto qui per giocare la Champions con i rossoneri, ma è anche il momento in cui devo decidere il mio futuro". Lo ha dichiarato Calhanoglu, mettendo di fatto in discussione la sua permanenza in rossonero. Come riporta Tuttosport, il giocatore turco tiene sulle spine il club: il contratto scade il prossimo anno e la società dovrà presto formulargli una proposta di rinnovo se vorrà continuare ad averlo in rosa.