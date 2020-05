Tuttosport - Con Rangnick un Milan in stile Lipsia

Rangnick è l’uomo scelto da Elliott per provare a risollevare le sorti del Milan. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il modello a cui vuole ispirarsi la famiglia Singer è quello del Lipsia, balzato dalla quarta serie tedesca fino ad arrivare in Champions grazie soprattutto alle intuizioni del "Professore", prima nelle vesti di direttore sportivo e poi di allenatore. Quando Scaroni parla di un calcio "più veloce di quello che si vede abitualmente in Italia", probabilmente intende il "gegenpressing", basato sulla teoria che devono passare massimo otto secondi da quando si recupera palla a quando si conclude a rete.