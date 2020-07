L’Inter è sempre in pole nella corsa a Tonali. Come riporta Tuttosport, l’inserimento del Milan non preoccupa i nerazzurri, che hanno già in tasca il sì del giocatore e un’intesa di massima con il presidente del Brescia, Massimo Cellino. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi sulla base di 35 milioni (tra parte fissa e bonus).