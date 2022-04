Tuttosport: "Così ti calcolo la plusvalenza: rapporti, bilancio e Transfermarkt. I club protestano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Così ti calcolo la plusvalenza: rapporti, bilancio e Transfermarkt. I club protestano" scrive Tuttosport. La Procura FIGC ieri ha esposto i criteri del 'giusto prezzo' di un giocatore. Tre i dogmi principali: frequenza di operazioni fra due squadre, l’impatto che le operazioni hanno sul conto economico, il valore del giocatore deve essere vicino a quello assegnato dagli esperti attraverso una serie di parametri. Su quest'ultimo aspetto, soprattutto, gli avvocati dei club hanno storto il naso. È stato tirato in ballo anche il famoso sito Transfermarkt, con gli esperti che hanno confrontato il loro valore con quello assegnato dal sito. Quest'ultima mossa ha agitato gli avvocati: "per quanto sia un punto di riferimento per molti appassionati e raccolga un infinito numero di informazioni, il sito in questione non può essere considerato un punto di riferimento oggettivo e infallibile".