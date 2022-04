Tuttosport - Da Giroud-Ibra a Diaz-Kessie: i dubbi di Pioli verso il Bologna

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista della partita contro il Bologna, Pioli non dovrebbe stravolgere la formazione rispetto alle ultime uscite, secondo quanto riporta stamattina Tuttosport. Maignan è chiaramente una sicurezza tra i pali, mentre in difesa i rossoneri dovrebbero fare affidamento ancora una volta alla coppia Kalulu-Tomori. Gli unici due ballottaggi sarebbero quelli tra Giroud e Ibra, con il francese che rimane comunque favorito per la maglia da titolare, e Diaz e Kessie, con l'ivoriano in pole per un posto sulla trequarti.