Tuttosport - David, non solo Milan: anche l'Inter e il Napoli sul talento del Gent

Tra i profili che il Milan segue per la prossima stagione, sicuramente, figura Jonathan David. L'attaccante classe 2000, in forza al Gent, ha ben figurato tra le fila dei belgi in questa stagione e ha attirato l'interesse di diversi club. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, oltre ai rossoneri sul giocatore ci sarebbero anche Napoli e Inter, desiderose di ringiovanire la propria rosa.