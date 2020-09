Tuttosport: "Duarte positivo al Covid, ma la partita si farà"

La notizia della positività di Duarte ha messo in allarme il Milan, che questa sera scenderà in campo contro i norvegesi del Bodo/Glimt nel terzo turno preliminare di Europa League. Come riporta Tuttosport, il regolamento Uefa prevede che "se uno o più giocatori o dirigenti di un club risultano positivi al Covid-19, la partita si svolgerà come da programma, a meno che le autorità nazionali/locali di una o entrambe le squadre coinvolte richiedano che un folto gruppo di calciatori o l’intera squadra vadano in quarantena". Il sentore comune, dunque, è che la gara contro il Bodo non sia a rischio.