Tuttosport - Due ballottaggi aperti in vista del Torino

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Milan e Torino che si giocherà domani sera a San Siro. Secondo Tuttosport sono due i ballottaggi a cui Pioli sta cercando di darà una risposta. Sulla fascia destra si giocheranno un posto da titolare il capitano Calabria e Alexis Saelemaekers con il tecnico rossonero che potrebbe decidere per un 3-4-1-2 invece che per il 3-5-2 visto nel derby. In difesa, invece, duello tra Matteo Gabbia e Malick Thiaw.