Tuttosport - Due rossi al Bologna: Valeri non poteva fare diversamente

Sull’edizione odierna di Tuttosport si parla anche della direzione di Paolo Valeri in Bologna-Milan. La prima espulsione, quella del difensore francese Soumaoro al 20esimo del primo tempo, ha indirizzato la partita, mentre non può mancare un certo rammarico in casa rossoblù per l’altro rosso a Soriano nella ripresa. Ma oggettivamente - scrive il quotidiano - l’arbitro Valeri non poteva agire diversamente. Le decisioni del direttore di gara, dunque, sono corrette.