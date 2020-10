Tuttosport e l’ex Laxalt: "Sogna lo sgambetto al Milan"

"Non devo dire io i segreti del Milan a gente preparata come i dirigenti del Celtic". Lo ha dichiarato Diego Laxalt alla vigilia del match di Europa League in programma questa sera a Glasgow. Come riporta Tuttosport, il terzino uruguaiano, in prestito al club scozzese ma ancora di proprietà del Milan, sogna lo sgambetto ai rossoneri: "Mi sto preparando su ogni dettaglio - ha affermato - voglio avere continuità, giocare il più possibile e aiutare la squadra".