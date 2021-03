Tuttosport e la clausola rescissoria di Bennacer: "Da togliere"

Nel contratto di Bennacer è presente una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 50 milioni di euro, pagabili in un’unica soluzione. Una cifra certamente importante, ma che pone anche il limite del prezzo del suo. Come riporta Tuttosport, che evidenzia l'importanza del giocatore algerino per la squadra di Pioli, il Milan deve pensare se ritrattare il contratto e provare a togliere la clausola per avere, nel caso, ancora maggior potere di contrattazione.