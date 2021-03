Il Milan, ancora privo di Ibrahimovic, si aggrappa al suo "presidente", Franck Kessie, per affrontare la delicatissima trasferta di Manchester. Come riporta Tuttosport, l’ivoriano dovrà essere abile a caricarsi il peso della squadra sulle spalle e far sentire tutti in grado di giocarsela con i Red Devils. Un altro segnale da leader da inviare al club che sta pensando anche al suo rinnovo.