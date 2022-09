Tuttosport: "Florenzi di nuovo in campo tra 5 mesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Florenzi di nuovo in campo tra 5 mesi": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle condizioni del terzino rossonero che ieri è stato operato in Finlandia dopo che nella sfida contro il Sassuolo ha riportato un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore dovrà restare fuori cinque mesi, dunque il rientro in campo sarà a febbraio 2023.