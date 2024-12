Tuttosport: "Fonseca-Ibra a colloquio: linea dura per chi sgarra"

"Fonseca-Ibra a colloquio: linea dura per chi sgarra": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che ieri mattina i dirigenti non si sono visti a Milanello, ma il confronto con l'allenatore portoghese è avvenuto nel pomeriggio in occasione della festa di Natale del settore giovanile milanista. In particolare, Fonseca ha avuto un lungo colloquio con Zlatan Ibrahimovic, al quale ha spiegato che l'obiettivo delle sue dichiarazioni dopo la Stella Rossa era di ottenere una reazione da parte della squadra.

Ieri a Milanello, il tecnico rossonero ha parlato con alcuni giocatori, mentre è atteso per oggi il faccia a faccia con la squadra. Fonseca non ha intenzione di fare passi indietro e va avanti per la strada con una strategia ben precisa che ha già funzionato con Rafael Leao: chi sbaglia, paga. E così sarà con ogni probabilità anche domenica contro il Genoa, quando non sono escluse panchine punitive.