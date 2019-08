Tuttosport - Frizioni tra André Silva e Mendes

André Silva è ormai diventato un caso. Come riporta Tuttosport, il centravanti portoghese, che sta puntando i piedi in quanto vuole un club dello stesso spessore del Milan, è sempre nel mirino dello Sporting, che, dopo aver venduto Bas Dost, sta cercando di operare ancora in uscita per poter formulare al Milan un'offerta più interessante rispetto al prestito secco. Inoltre, sull'asse Mendes-Silva vengono segnalate delle frizioni tra le parti, soprattutto per gli atteggiamenti del giocatore.