Tuttosport: "Giroud-Loftus-Cheek. Milan, con il Borussia ritornano i colossi"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Giroud-Loftus-Cheek. Milan, con il Borussia ritornano i colossi". Davanti ad un San Siro tutto esaurito (saranno presenti in tribuna anche Gerry Cardinale e Jannik Sinner), la squadra rossonera deve portare a casa la vittoria e fare un altro passo importante verso gli ottavi di Champions League. Gli assenti per infortunio o squalifica sono diversi, ma Pioli ritrova dal primo minuto due giocatori fondamentali, vale a dire Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud.

L'inglese non gioca titolare dall'ultima sfida in Champions contro il PSG a San Siro, nella quale è stato uno dei migliori in campo e ha dimostrato quanto è importante nella squadra milanista. In avanti, il tecnico rossonero ritrova Giroud che sabato in campionato contro la Fiorentina non ha giocato in quanto era squalificato (salterà anche l'impegno di sabato contro il Frosinone in quanto è stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato contro il Lecce).