Tuttosport - Hauge scalpita: il norvegese in evoluzione continua

Jens-Petter Hauge scalpita per mostrare ulteriormente il suo valore. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul giovane esterno rossonero. Il norvegese - si legge - ha pagato il fatto di non aver mai riposato da giugno fino a dicembre, ma ha saputo rimettersi in discussione, subendo anche la decisione del taglio dalla lista Uefa per motivi numerici. Ora da Milanello è segnalato in evoluzione continua.