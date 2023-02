Tuttosport - Ibra, la data del rientro è il 10 febbraio contro il Torino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic è sulla via del recupero e questa mattina Tuttosport conferma la voce fatta uscire ieri mattina dal Corriere della Sera: il fuoriclasse svedese, dopo mesi di riabilitazione per l'operazione al ginocchio, avrebbe messo come data di rientro il 10 febbraio giorno in cui il Milan ospiterà il Torino in campionato e gara subito precedente all'impegno in Champions contro il Tottenham.