Tuttosport - Ibra vuole riscattarsi già a Bologna

I compagni sono con lui. Il mister è con lui, così come la proprietà. L’ambiente Milan è dalla parte di Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, lo svedese ha capito di averla combinata grossa nel derby e ha voglia di riscattarsi subito. Zlatan sa bene qual è il suo ruolo nel gruppo, sente la leadership e la responsabilità di essere una guida per una squadra giovane come quella rossonera. Per questo vuole lasciarsi alle spalle la serataccia di martedì e ripartire.