Tuttosport: "Il Porto fa girare la testa al Milan. I rossoneri pagano le assenze"

Questo il titolo odierno di Tuttosport sul Diavolo sconfitto ieri in Portogallo: "Il Porto fa girare la testa al Milan. I rossoneri pagano le assenze". I portoghesi hanno fatto meglio della squadra di Pioli che però recrimina per un netto fatto non fischiato dall'arbitro Brych in occasione del gol vittoria di Diaz. Le pesanti assenze di Maignan, Theo Hernandez, Kessie, Diaz e Rebic si sono purtroppo fatte sentire parecchio.