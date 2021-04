Tuttosport - Juve in attesa per Donnarumma

La Juventus osserva con interesse la situazione di Donnarumma. Come riporta Tuttosport, Raiola ne ha parlato diverse volte con i dirigenti bianconeri. Alla Continassa ci pensano, anche se molto dipenderà da Szczesny: la convivenza dei due portieri, infatti, sarebbe impossibile dal punto di vista tecnico e insostenibile sotto il profilo economico. Prima di affondare per Gigio, la Juve vuole essere sicura di trovare una soluzione in uscita per il polacco.