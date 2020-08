Tuttosport: "Kessie, finalmente un agosto tranquillo"

"Kessie, finalmente un agosto tranquillo": titola così stamattina Tuttosport che spiega che il centrocampista ivoriano, autore di un finale di stagione pazzesco, sta vivendo un agosto molto tranquillo dal punto di vista del mercato in quanto è un giocatore assolutamente incedibile per il Milan. In passato Franck è stato spesso al centro di alcune voci di mercato, ma ora è diventato un intoccabile.