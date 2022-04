Tuttosport: "L'Ifab vuole porre fine ai fuorigioco millimetrici"

MilanNews.it

Secondo quanto titola questa mattina Tuttosport, l'Ifab - organo che si occupa di rivedere i regolamenti - sarebbe intenzionata a modificare la regola sul fuorigioco. Tematica più che mai attuale, almeno in Italia, dopo le ultime polemiche sul gol annullato a Bennacer nel derby di Coppa Italia. Il quotidiano di Torino titola: "L'Ifab vuole porre fine ai fuorigioco millimetrici". Infatti, si starebbe pensando a reintrodurre il concetto di "luce", come già accaduto in passato. La Figc ha dato la disponibilità alla Fifa di testare la nuova regolamentazione nel campionato nazionale Under 18 in questa stagione e il risultato sarebbe evidente: il 50% dei fuorigioco in meno.