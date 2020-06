Tuttosport: "L'orgoglio di Pioli: 'Alla fine deciderà io'"

"L'orgoglio di Pioli: 'Alla fine deciderà io'": è questo il titolo scelto da Tuttosport per commentare le parole di ieri di Stefano Pioli in conferenza stampa sul proprio futuro. "Per quanto mi riguarda non è complicato isolarsi dalle voci sul futuro, ma credo sia lo stesso anche per i giocatori. Siamo professionisti, mancano 40 giorni, non possiamo farci distrarre. Abbiamo un grande obiettivo da rincorrere, la nostra posizione in classifica non rispecchia le nostre qualità e abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Poi chi dovrà decidere deciderà, ma non si decide mai da soli. Deciderò anche io" ha dichiarato con grande orgoglio il tecnico milanista che ha fatto capire che anche se gli venisse data la possibilità di restare sulla panchina rossonera potrebbe essere lui a dire di no.