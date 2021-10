Tuttosport: "La punta non decolla mai: è la brutta copia di Leao"

"La punta non decolla mai: è la brutta copia di Leao": titola così stamattina che spiega che in casa rossonera c'erano grandi aspettative sull'attaccante portoghese, ma anche lui ha deluso ieri sera contro il Porto. Senza tanti big offensivi indisponibili o ancora indietro di condizione, il Diavolo sperava nella giocate dell'ex Lille che però non ha confermato quanto di buono fatto nelle ultime settimane.